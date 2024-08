Klare Geschichte: WAC gewinnt erstes Kärnten-Derby mit 4:1

Veröffentlicht am 4. August 2024, 08:48 / ©WAC / Pessentheiner

Schon sehr früh machte der WAC klar, wer Herr im Haus ist. Nach 10 Minuten netzte Thierno Ballo vom Elfmeterpunkt zum ersten Mal ein, nach 23 Minuten stand es bereits 3:0 für die Hausherren. Simon Piesinger und Dejan Zukic haben für den WAC erhöht.

WAC vorläufig auf Platz 1, Austria Klagenfurt Tabellenletzter

In der zweiten Halbzeit ließen es die Wolfsberger dann etwas ruhiger angehen. Nichtsdestotrotz trafen sie auch noch ein viertes Mal. Dominik Baumgartner machte spätestens in der 78. Minute alles klar. Der Ehrentreffer von Laurenz Dehl war nur Ergebniskosmetik. Damit ist der WAC aktuell Tabellenführer, die Klagenfurter sind Tabellenletzter. Am heutigen Sonntag finden aber noch zwei Spiele dieser ersten Bundesliga-Runde statt.