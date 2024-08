Über Heckscheibe geschleudert: Traktorfahrer (25) schwer verletzt

Veröffentlicht am 4. August 2024, 08:52 / ©pexels

Ein 25-Jähriger aus dem Bezirk Braunau fuhr gestern, Samstag 3. August 2024 gegen 19.20 Uhr einen Traktor in Kombination mit einem Zweiachs-Deichselanhänger auf der Breitenberger Gemeindestraße. Er kam aus Richtung Thannstraß und fuhr in Richtung Haslau, in Maria Schmolln.

Anhänger geriet plötzlich außer Kontrolle

In einer Linkskurve kam der 25-Jährige in das rechtsseitig angrenzende Straßenbankett. Er versuchte, das Gespann über eine Strecke von rund 70 Meter wieder auf die Fahrbahn zurückzulenken. Dabei dürfte der Deichselanhänger ins Schleudern gekommen sein und die Zugmaschine rund 20 Meter diagonal über die Fahrbahn in Richtung linkes Straßenbankett geschoben haben. Anschließend dürfte der Deichselanhänger den Traktor auf der rechten seite überholt haben und vor ihm stehen geblieben sein.

Auf Straße geschleudert

Der Traktor prallte gegen den schweren Anhänger und kam mit der Frontachse auf der Ladefläche zum Stillstand. Der 25-Jährige wurde durch die Wucht des Aufpralls über die Heckscheibe hinausgeschleudert und stürzte auf das Straßenbankett. Ein 55-jähriger Passant aus dem Bezirk Braunau kam als Erstes dazu, hat aber nichts vom unmittelbaren Unfallgeschehen mitbekommen.

Schwer verletzt ins Krankenhaus geflogen

Der Mann wurde nach der Erstversorgung am Unfallort mit dem Rettungshubschrauber schwer verletzt ins UKH Salzburg geflogen. Das schwer beschädigte Gespann wurde von der freiwilligen Feuerwehr Maria Schmolln und einem Abschleppunternehmen von der Fahrbahn geborgen. Wie genau es zu dem Unfall kommen konnte, ist noch nicht klar.