Auf der Hohen Veitsch: Wanderin verletzte sich bei Aufstieg schwer

Veröffentlicht am 4. August 2024, 09:06 / ©Bergrettung Villach

„Die Person wurde vom angeforderten Notarzthubschrauber C17 mittels Taubergung gerettet. Am Zwischenlandeplatz auf der Brunnalm wurde die Person vom Notarzt versorgt und anschließend ins Krankenhaus geflogen“, so die Bergrettung Veitsch. Im Einsatz waren 10 Bergretter sowie die Alpinpolizei. „Ein Dank geht auch an den Hüttenwirt des Graf-Meran-Hauses für die Erstversorgung“, heißt es abschließend.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 04.08.2024 um 09:09 Uhr aktualisiert