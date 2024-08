Am Samstag: Kärntens Olympia-Starter mit Top-Ergebnissen

Veröffentlicht am 4. August 2024, 09:39

Für die wohl größte Überraschung hätte dabei beinahe Marco Haller im Radrennen gesorgt. Der gebürtige Görtschitztaler ist lange um Bronze mitgefahren und schlussendlich auf Platz 6 gelandet. Immerhin: Der 6. Platz ist gleichzeitig das beste Ergebnis eines männlichen, österreichischen Radfahrers in der Olympia-Geschichte.

Maria Rainerin Lara Vadlau noch voll im Medaillenrennen

Stark abgeschnitten haben aber auch Kärntens Vertreter auf Wasser. Magdalena Lobnig hat im Ruder-Einer Platz 10 erreicht – trotz gesundheitlicher Probleme. Zudem hat sich Lara Vadlau, die das Segeln am Wörthersee erlernt hat, mit ihrem Vorarlberger Partner Lukas Mähr nach einer Disqualifikation bei der ersten Wettfahrt am Freitag am gestrigen Samstag auf Platz 2 verbessert und ist damit mittendrin statt nur dabei, wenn es um die Medaillen geht. Bis zu einer möglichen Medaille ist es aber noch ein weiter Weg: Insgesamt werden nämlich zehn Wettfahrten bestritten, vier davon sind bisher absolviert.