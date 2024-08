Über 200 Flugzeuge und mehr als 20 Nationen bei der Airpower24 am Start

„Wir haben ein Programm zusammengestellt, das noch nie dagewesen ist“, sagt Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP). „Über 200 Flugzeuge aus mehr als 20 Nationen werden ihre Fähigkeiten zeigen, und du wirst sehen, was unsere Luftstreitkräfte leisten können.“ Besonders beeindruckend wird die F-35A der US Air Force sein, die erstmals in Österreich zu sehen ist. Captain Melanie „Mach“ Kluesner wird mit ihrem beeindruckenden Solo-Display die Zuschauer in den Bann ziehen.

©Arno Melicharek

„Internationale und österreichische Luftfahrttechnik hautnah erleben“

Freu dich auf die Patrouille Suisse mit ihren Northrop F-5E Tiger II, das Red Bull Blanix-Team und die Patrulla Aguila mit ihren CASA C-101. Historische North American P-51 Mustang werden den Himmel erobern und der S-70 Black Hawk wird mit einem spektakulären Flare-Einsatz glänzen. „Die AIRPOWER24 bietet dir eine einmalige Gelegenheit, internationale und österreichische Luftfahrttechnik hautnah zu erleben“, verspricht Tanner. „Von den neuesten Maschinen bis hin zu atemberaubenden Kunstflugvorführungen – hier wird dir garantiert nicht langweilig.“ Für die kleinen Flugzeugfans gibt es einen speziellen Kinderbereich, der an beiden Tagen ab 7.30 Uhr geöffnet ist.