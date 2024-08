Bei lebendigem Leib verbrannt: 2 Tote bei Horrorcrash in Oberösterreich

Das Auto kam von der Straße ab, wurde in ein angrenzendes Maisfeld geschleudert und ging plötzlich in Flammen auf. Im Unfallwrack befanden sich zu diesem Zeitpunkt zwei Personen. Aus weiter Ferne konnten Passanten einen Feuerball erkennen und schlugen sofort Alarm. Die Feuerwehren Buchkirchen und Mistelbach eilten gegen 2 Uhr so schnell sie konnten zur Hilfe. Dort angekommen, verwandelten sich die wohl schlimmsten Befürchtungen in traurige Realität.

Zwei Personen lebendig verbrannt

Der Fahrer und sein Beifahrer konnten sich nicht mehr rechtzeitig aus dem lichterloh brennendem Auto befreien und verbrannten bei lebendigem Leib. Die Einsatzkräfte konnten nur mehr zwei verbrannte Personen vorfinden. Während die Florianis das in Vollbrand stehende Elektroauto versuchten zu löschen, fing dieses immer wieder erneut Feuer.

Identitäten noch unklar

Medienberichten zufolge wurde das Wrack stundenlang überwacht, um einen erneuten Brand zu verhindern. Erst in den frühen Morgenstunden gab es ein erstes Aufatmen. Weiters befindet es sich nun für die nächsten drei Tage in einem Quarantänecontainer für Elektrofahrzeugbrände. Dort wird das Unfallwrack weiter überwacht. Die Identitäten der Unfallopfer konnten noch nicht festgestellt werden. Die Ermittlungen sind aktuell noch im Gange.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 04.08.2024 um 10:36 Uhr aktualisiert