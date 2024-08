„Schmerzen am ganzen Körper“: 24 Stunden-Selbstversuch hinterließ Spuren

Die beiden Tierschützer, Daniel und Thomas, haben in Klagenfurt 24 Stunden lang auf Vollspaltböden verbracht.

Die beiden Tierschützer, Daniel und Thomas, haben in Klagenfurt 24 Stunden lang auf Vollspaltböden verbracht.

Veröffentlicht am 4. August 2024, 11:31 / ©VGT.at

Obwohl ein Verbot beschlossen wurde, gibt es immer noch einige Personen, die scheinbar für den Vollspaltenboden als Haltungsform für Schweine sind, wie der „VgT“ berichtet. Genau deshalb haben es zwei Tierschützer für notwendig erachtet, den Selbstversuch am Alten Platz in Klagenfurt anzutreten und 24 Stunden lang von gestern, Samstag, 9 Uhr bis zum heutigen Sonntag um 9 Uhr auf originalen Vollspaltenböden aus der Schweinehaltung zu verbringen.

Erste blaue Verfärbungen „schon nach zwei Stunden“

Das Urteil der beiden? „Ich hatte vor der Aktion wenig Erwartungen, ich ging davon aus, einfach auf dem Vollspaltenboden zu sitzen und es leicht vorüber zu bringen“, so Tierschützer Thomas. Doch schon nach zwei Stunden habe er die ersten blauen Verfärbungen an den Knöcheln und der Ferse bekommen. „Gegen Abend wurden die Schmerzen viel mehr, ich musste mich alle zehn Minuten umpositionieren, damit der Schmerz kurzzeitig weggeht“, erklärt er.

„Harte und unerträgliche Haltungsform“

Auch Tierschützer Daniel ist nun noch viel mehr bewusst, „wie hart und unerträglich diese Haltungsform für die Schweine sein muss“. „Ich hätte es aufgrund der Schmerzen am ganzen Körper nicht länger ausgehalten und bin froh, dass die Aktion jetzt für mich vorbei ist“, so der Tierschützer.

„Es ist unfassbar…“

„Die beiden Tierschützer haben rot gefärbte Druckstellen und Hämatome. Es ist unfassbar, was wir mit dem Vollspaltenboden den Schweinen und Rindern antun. Eine derartige Qual kann nicht nur durch noch so billigere Preise gerechtfertigt werden“, meint auch VgT-Obmann Martin Balluch. Billigproduktion auf dem Rücken der Tiere sei mit dem Moralverständnis der Gesellschaft nicht vereinbar, so Balluch abschließend.