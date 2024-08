Heftige Prügel-Attacken: Fünf Erwachsene terrorisierten Villacher

Anfang des Jahres hat eine Prügel-Bande Villach in Aufruhr versetzt.

Veröffentlicht am 4. August 2024, 12:05 / ©5 Minuten

Die Verhandlung ist für den ganzen Dienstag, 6. August, von 8.30 bis 15.30 Uhr am Landesgericht Klagenfurt angesetzt. Die fünf Angeklagten müssen sich vor Richter Michael Schofnegger wegen zahlreicher Vergehen in verschiedenen Täterschaftsformen verantworten, wie aus dem Verhandlungsspiegel des Landesgerichts Klagenfurt hervorgeht. So steht etwa schwerer Raub, ein Vergehen nach dem Waffengesetz, versuchte, absichtlich schwere Körperverletzung, schwere Körperverletzung, Widerstand gegen die Staatsgewalt und absichtlich schwere Körperverletzung auf der Anklageliste der fünf.

Mann ausgeraubt, anderen Mann bewusstlos geprügelt

Und die Vorwürfe, denen sie sich konkret stellen müssen, wiegen dementsprechend schwer. Ihnen wird unter anderem zur Last gelegt, dass sie am 16. Februar in Villach mit Hilfe eines Springmessers und eines Teleskopschlagstocks einem Mann Bargeld abnötigen wollten. Zwei der fünf Angeklagten sollen wiederum einen anderen Mann derart hart mit der Faust geschlagen haben, dass dieser das Bewusstsein verloren und rücklings auf eine angrenzende Gleisanlage gestürzt und regungslos liegengeblieben ist.

Haben zwei Angeklagte anderer Person den Schädel gebrochen?

Darüber hinaus wird zwei Angeklagten außerdem noch zur Last gelegt, dass sie einer anderen Person wuchtige Faustschläge gegen den Kopf versetzt haben sollen. Dadurch hätte das Opfer eine Schädeldachfraktur sowie eine Schädelbasisfraktur erlitten. Für die Angeklagten gilt die Unschuldsvermutung.