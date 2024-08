Mann mit Küchenmesser attackiert: Betrunkener (52) rastete völlig aus

Der aggressive Mann wurde in eine Justizanstalt in Wien gebracht.

In Wiener Geschäft

Veröffentlicht am 4. August 2024, 12:06 / ©Montage: 5 Minuten/ Canva

Polizisten aus Wien-Meidling wurden am Samstagnachmittag, 3. August 2024 gegen 16.35 Uhr, in ein Lebensmittelgeschäft gerufen. Ein vermutlich betrunkener Mann legte ein äußerst aggressives Verhalten an den Tag.

Auf Mitarbeiter in Wiener Geschäft losgegangen

Vor Ort angekommen stellten die Polizisten fest, dass der 52-Jährige aus Ungarn bereits zuvor wegen seines Verhaltens gebeten wurde, das Geschäft zu verlassen. Aufgrund dessen verhielt sich der Mann immer aggressiver, attackierte einen Mitarbeiter und versuchte diesen mit einem Küchenmesser zu verletzen.

In Justizanstalt eingeliefert

Der Tatverdächtige wurde vorläufig festgenommen. Die Tatwaffe konnte während einer Durchsuchung des Mannes vorgefunden und sichergestellt werden. „Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde der Tatverdächtige in eine Justizanstalt gebracht“, heißt es von Seiten der Polizei Wien. Bei dem Vorfall wurde niemand verletzt. Warum genau die Situation so eskalierte, ist noch nicht bekannt.