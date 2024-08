Transporte stark gesenkt: Wenn das Krankenhaus ins Pflegeheim kommt

Veröffentlicht am 4. August 2024, 12:40 / ©Österreichisches Rote Kreuz (ÖRK) / Markus Hechenberger

Es gibt keinen Tag, an dem nicht mindestens ein Pflegeheimbewohner einen Krankenhaustermin in Anspruch nehmen muss: Tatsächlich kommt man in Kärnten pro Jahr auf rund 21.000 Krankenhaustransporte von Pflegeheimbewohnern. Sehr oft handelt es sich dabei aber nicht um akute Erkrankungen, sondern um die Versorgung bei chronischen Erkrankungen, um Wundversorgung oder um leichtere Krankheitsbilder.

„Für ältere Menschen und Pflegepersonal belastend“

„Diese Transporte sind für die älteren Menschen sehr belastend. Vor allem für jene, die gehunfähig und auf einen Rollstuhl angewiesen sind. Auch für das Pflegepersonal bedeuten die Fahrten einen zusätzlichen Aufwand. Aus diesem Grund haben wir schon vor mehreren Jahren ein Pilotprojekt gestartet: Nicht die alten Menschen kommen ins Krankenhaus, sondern das „Krankenhaus“ kommt zu den alten Menschen ins Pflegeheim“, informiert Gesundheitsreferentin Beate Prettner. Genannt wird das Projekt „GeKo“ – was für „Geriatrischer Konsiliardienst“ steht. Schon die ersten Evaluierungen haben gezeigt, wie erfolgreich dieses Projekt für alle Beteiligten ist – für den Pflegeheimbewohner selbst, für die Pflegekräfte, aber auch für die Spitäler. „Wir konnten in unserer ersten Pilotphase die Krankenhaustransporte pro Heimplatz und pro Jahr von durchschnittlich 3,5 auf 1,5 senken“, so Prettner.

„Jeder vermeidbare Krankenhausaufenthalt reduziert auch Kosten für Sozialversicherung“

Finanziert wird das Projekt vom Kärntner Gesundheitsfonds „KGF“. „Von Anfang an war angedacht, dass wir GeKo bei erfolgreicher Pilotphase in ganz Kärnten umsetzen und zur Finanzierung die Sozialversicherung mit an Bord holen wollen. Immerhin reduziert jeder vermeidbare Krankenhausaufenthalt auch die Spitalskosten für die SV“, betont Prettner. Genau das legte sie nun auch SVS-Generaldirektor Alexander Biach vor. „Eine Ko-Finanzierung müsste auch im Interesse der Sozialversicherung sein. Denn GeKo ist ein Beispiel dafür, wie sinnvolles Sparen funktionieren kann“, ist Landesrätin Prettner überzeugt. Zudem habe man gesehen, dass GeKo auch dazu beiträgt, den Medikamentenverbrauch zu reduzieren. „Auch das ist sinnvolles Sparen, abgesehen davon, dass es ein gesundheitlicher Mehrwert für die Patienten ist.“

Kosten von rund 200.000 Euro im Jahr 2025

Die Kärntner Gesundheitsreferentin hofft, dass „wir schon ab Jänner 2025 unser Projekt auf jedes Pflegeheim und damit auf ganz Kärnten ausrollen können. Im besten Fall reduzieren wir die jährlichen Krankenhaustransporte von Pflegeheimbewohnern von 21.000 auf knapp 9.000. Gleichzeitig verbessern wir damit die Lebensqualität der Betroffenen und sparen zudem Kosten ein“. Die Kosten würden sich in Summe auf rund 200.000 Euro im Jahr 2025 belaufen.