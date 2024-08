Lange Wartezeiten und Staus: Reiseverkehr nimmt wieder Fahrt auf

Viel Geduld benötigen Urlauber in Kärnten heute nicht nur bei der Einreise aus Slowenien vor dem Karawankentunnel sondern auch auf der A10 vor dem Kroislerwand- und dem Oswaldibergtunnel in Richtung Villach. Während man vor dem Karawankentunnel bei der Heimreise derzeit (Stand 13 Uhr) eine Stunde warten muss, wie die „Asfinag“ berichtet, ist auch vor den Tunneln auf der A10 jeweils langer Stau und Wartezeiten in Richtung Süden. Grund ist in beiden Fällen eine Überlastung aufgrund des Urlauberreiseverkehrs. Vor dem Kroislerwand- und dem Oswaldibergtunnel wird der Verkehr jeweils blockweise abgefertigt.