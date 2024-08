Mit Auto überschlagen: Führerscheinneuling (18) war alkoholisiert

Veröffentlicht am 4. August 2024, 13:21 / ©Feuerwehr Haidach, Berufsfeuerwehr Klagenfurt am Wörthersee

Ein 18-Jähriger aus dem Bezirk Perg war mit seinem Auto am vergangenen Samstag, 3. August 2024 gegen 21 Uhr, in der Gemeinde St. Thomas am Blasenstein unterwegs. Er fuhr in Richtung Rechberg.

Gegen Granitstein geprallt

In einer Rechtskurve kam er links von der Straße ab und fuhr anschließend am dortigen Waldrand gegen einen Granitstein. Dadurch überschlug sich das Auto und kam letztlich am Fahrzeugdach zum Stillstand. Zwei Passanten eilten dem 18-Jährigen zur Hilfe, wobei er sich jedoch selbständig aus dem Unfallwrack befreien konnte.

Führerschein vor wenigen Tagen bestanden

Die freiwillige Feuerwehr St. Thomas stand mit zwei Fahrzeugen im Einsatz und waren mit der Bergung des verunfallten Autowracks beschäftigt. Auch ein Alkotest wurde mit dem jungen Mann durchgeführt. Das Ergebnis ergab: Der Verunfallte hatte Alkohol im Blut. Der erst im ausgestellt Juli 2024 vorläufig ausgestellte Führerschein wurde ihm abgenommen. Nach der Erstversorgung durch das Rote Kreuz Bad Zell, wurde der Leichtverletzte zur weiteren ärztlichen Versorgung ins Klinikum Freistadt gebracht. Am Auto entstand ein Totalschaden.