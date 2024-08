Todesdrama auf der A1: Nächste Frau tragisch verunglückt

Ein tragischer Unfall überschattet aktuell den Bezirk St. Pölten-Land. Heute Früh, Sonntag 4. August 2024, musste die A1 Westautobahn in Niederösterreich bei Pressbaum total gesperrt werden.

Frau am Unfallort verstorben

Bei einem schweren Verkehrsunfall Richtung Salzburg verlor eine Frau ihr Leben. Eine Zweite musste verletzt mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden. Die Feuerwehren Pressbaum und Wolfsgraben wurden alarmiert und eilten zur Unglücksstelle. Für die Frau kam leider jede Hilfe zu spät. Sie konnte nur mehr tot geborgen werden.

Hund landet im Tierheim

„Anschließend wurden beide Fahrzeuge abtransportiert und die Fahrbahn gereinigt“, heißt es von Seiten der Freiwillige Feuerwehr Pressbaum in einem aktuellen Einsatzbericht. Auch ein Hund war am Unfall beteiligt. Er wurde unverletzt an ein Tierheim in St. Pölten übergeben. Wie es zu dem tragischen Unfall kommen konnte, ist aktuell noch nicht bekannt. Weiters vor Ort waren die freiwillige Feuerwehr Wolfsgraben, die Autobahnpolizei Altlengbach, Polizisten aus Wien, der Drohnentrupp der Polizei, das Rote Kreuz Purkersdorf-Gablitz, das Team des Christophorus 9, die ASFINAG Pressbaum sowie das Tierheim St. Pölten.

Bereits vier Todesopfer am Sonntag

Die Frau ist bereits das vierte Todesopfer auf Österreichs Straßen binnen weniger Stunden. Erst vergangene Nacht kamen zwei Personen in Oberösterreich auf grausame Art und Weise ums Leben. Bei einem Horrorunfall im Bezirk Wels-Land verbrannten die beiden bei lebendigem Leib. Auch im Südburgenland kam für eine 48-jährige Frau bei einem Unfall jede Hilfe zu spät.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 04.08.2024 um 14:18 Uhr aktualisiert