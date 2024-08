Prognose für die Steiermark: Nasser Start, dann Sonne und 31 Grad

Veröffentlicht am 4. August 2024, 14:19 / ©5 Minuten

Die Wettervorhersage für die nächsten Tage bringt eine Mischung aus trüben, nassen Tagen und Sonnenschein. Während der Montag in der nördlichen Obersteiermark eher trüb und regnerisch verläuft, zeigt sich der Dienstag überwiegend sonnig und trocken, mit einzelnen Schauern im Oberen Murtal. Der Mittwoch bringt dann durchweg sonniges Wetter, wobei im Bergland Wärmegewitter möglich sind. Hier die Details für die nächsten Tage.

Montag: Trüb und nass im Norden, Sonne im Süden

Der Wochenbeginn bringt besonders in der nördlichen Obersteiermark trübes und nasses Wetter. Während die Wolken im Süden auflockern und hier die Sonne zwischendurch scheint, muss man besonders im Bergland mit einigen Schauern rechnen. Die Temperaturen liegen morgens zwischen 13 und 17 Grad und steigen am Nachmittag auf nur 23 bis 26 Grad, wie die Meteorologen der Geosphere Austria wissen.

Dienstag: Meist sonnig und trocken, vereinzelt Schauer

Auch am Dienstag bleibt die feuchte Luft teilweise hängen. „Meist setzt sich aber durchwegs sonniges Wetter durch und es geht im Großteil des Landes trocken durch den Tag. Nur vereinzelt, wie etwa im Oberen Murtal könnte es zu einem kurzen Regenschauer kommen“, heißt es seitens der Geosphere Austria. Es weht nur schwacher Wind. Die Temperaturen beginnen bei 12 bis 16 Grad in der Früh und erreichen sommerliche 25 bis 28 Grad am Nachmittag.

Mittwoch: Sonnenschein am Vormittag, Wärmegewitter am Abend mögliche

Der Mittwoch verspricht trockenes und überwiegend sonniges Wetter. Auch hier bleibt es meist windstill. Dennoch könnten im Bergland im Westen später am Tag Wärmegewitter auftreten. „Die Temperaturen steigen wieder deutlich an, bis zum Nachmittag werden 27 bis 31 Grad erreicht“, so die Meteorologen der Geosphere Austria.