Starker Auftritt in Kanada: Kärntens Wasserski-Nachwuchs holt Finalplätze

Von 1. bis 4. August finden in Calgary in Kanada die U17-Weltmeisterschaften im Wasserskifahren statt. Österreich ist dabei mit drei Kärntnern vertreten: Katharina Hafner und Maximilian Wienerroither vom UWWC Pörtschach und Peter Steiner vom WSC Ossiachersee. Den jungen Sportlern zur Seite steht Erfolgscoach Miky Wienerroither.

©Gerda Steiner | Maxi Wienerroither zeigte wie seine Kärntner Kollegen eine tolle Leistung.

Vier Finalplätze für Österreich

Am Donnerstag sind die Burschen mit Slalom und Trick gestartet. Peter Steiner ist mit zwei Bojen am 12-Meter-Seil und einem Top-30-Platz sehr zufrieden, Maxi Wienerroither hätte gerne mehr als drei Bojen bei 13 Metern geboten. Katharina hat mit einer Boje bei zwölf Metern am Freitag den ersten Finalplatz für Österreich geholt. Die wichtigste Disziplin für das Trio war am Samstag dran: das Springen! Hier haben es alle drei ins Finale geschafft, Katharina mit 38 Metern als Sechste, Maxi mit 48,4 Metern als Vierter und Peter liegt mit 48,9 Metern nach der Ausscheidung auf dem dritten Platz. Beste Voraussetzungen also für das heutige Finale, das um 16 Uhr nach österreichischer Zeit losgeht.