Lebendig im Auto verbrannt: Zwei Leichen nun identifiziert

Bei einem Horrorunfall im Bezirk Wels-Land verbrannten zwei Personen heute Nacht, Sonntag 4. August 2024, bei lebendigem Leib. In Buchkirchen krachte ein Elektroauto frontal gegen einen Baum. Anschließend ging das Fahrzeug in Flammen auf und brannte lichterloh.

Todesopfer noch fast Kinder

Bei der Tragödie gegen 1.30 Uhr in Buchkirchen befanden sich zwei Personen im Unfallwrack. Sie konnten dem Feuer nicht mehr rechtzeitig entfliehen. Die Feuerwehr konnte noch die verbrannten Leichen aus dem Auto bergen. Wer die zwei Todesopfer waren, war anfangs nicht bekannt. Vor wenigen Minuten konnten, die beiden tödlich verunglückten identifiziert werden. Bei dem Fahrer handelte es sich um einen 18-Jährigen aus Perchtoldsdorf in Niederösterreich. Seine Beifahrerin war ein 17-jähriges Mädchen aus dem Bezirk Wels-Land.

Bereits vier Todesopfer am Sonntag

Bereits vier Menschen verunglückten am heutigen Sonntag auf Österreichs Straßen bereits tödlich. Neben den zwei jungen Menschen in Oberösterreich, die auf grausame Art und Weise ums Leben kamen, verunfallte eine 48-jährige Frau im Südburgenland in den heutigen frühen Morgenstunden tödlich. Auch für eine Frau in Niederösterreich kam bei einem folgenschweren Unfall auf der A1 heute jede Hilfe zu spät.