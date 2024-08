Wörthersee Swim Austria: Ein Schwimmevent der Superlative

Veröffentlicht am 4. August 2024, 15:17 / ©Erik Demczuk

Von 6. bis 7. September 2024 wird das Strandbad Klagenfurt erneut zum Austragungsort des prestigeträchtigen Wörthersee Swim Austria, das nun bereits zum siebten Mal stattfindet. Dabei handelt es sich um einen der größten Open-Water-Schwimmbewerbe Europas. Fast 300 Schwimmer aus 35 Nationen haben sich bereits angemeldet, um ihre Fähigkeiten im Open-Water-Schwimmen im Wörthersee unter Beweis zu stellen.

©Erik Demczuk Die Schwimmbojen müssen bei fast allen Disziplinen des Wörthersee Swim Austria mitgeführt werden.

Amateure und Profis am Start

Die Veranstaltung zieht sowohl Profischwimmer als auch Amateurschwimmer an und bietet eine Vielzahl von Distanzen, darunter herausfordernde Langstrecken und packende Kurzstrecken, die für jeden Teilnehmer eine Herausforderung darstellen. Die Langstreckenwettbewerbe über 34 km und 17 km waren bereits im Winter ausgebucht, aber es gibt noch freie Plätze für die Distanzen 10 km, 5 km, 3 km sowie 1500 m. Zur Freude des Veranstalters, dem Verein Wörthersee Swim Austria, nehmen auch immer mehr Kärntner Schwimmer und Schwimmerinnen an diesem großartigen Freiwasserschwimmevent teil.

©Erik Demczuk Auch im Vorjahr war das Schwimmevent am Wörthersee ein voller Erfolg.

Bemerkenswerte Teilnehmer

In diesem Jahr gibt es besonders bemerkenswerte Teilnehmer: Ein US-amerikanischer Schwimmer wird die 34 km im Butterfly-Stil absolvieren, während ein blinder Schwimmer aus Italien gemeinsam mit seinem Partner die 10 km in Angriff nehmen wird. Darüber hinaus werden wie jedes Jahr Special-Competitive-Swimmer aus Kärnten an den Start gehen.