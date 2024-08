„Gelebte Freude“: Kärntner Politspitze am Villacher Kirchtag

Beate Prettner und Gaby Schaunig amüsierten sich am Villacher Kirchtag.

Beate Prettner und Gaby Schaunig amüsierten sich am Villacher Kirchtag.

Der Villacher Kirchtag neigt sich dem Ende zu. Die erste Bilanz fiel durchwachsen aus: Einerseits durfte man sich über mehr Besucher als jemals zuvor freuen, andererseits stieg auch die Kriminalitätsrate im Vergleich zum Vorjahr stark an. Einer der Höhepunkte des Brauchtumsfests ging gestern über die Bühne: Rund 60 Gruppen aus Österreich und den Nachbarländern, die zum Teil von Blasmusikkapellen begleitet wurden, nahmen am Trachtenfestumzug des Villacher Kirchtags teil. Seitens der Kärntner Landesregierung waren Landeshauptmannstellvertreterin Gaby Schaunig, Landesrätin Beate Prettner, Landesrätin Sara Schaar und Landesrat Sebastian Schuschnig im begeisterten Publikum. Im Anschluss lud Bürgermeister Günther Albel zum traditionellen Empfang in den Brauhof.

©LPD Kärnten/Steinacher Gaby Schaunig, Landtagspräsident Reinhart Rohr und Infineon-Vorständin Sabine Herlitschka am Villacher Kirchtag

Villacher Kirchtag als „fünfte Jahreszeit“

Schaunig rückte die generationen- und länderübergreifende Geselligkeit des Villacher Kirchtags in den Mittelpunkt. „Der Kirchtag ist alljährlich ein wunderschönes Erlebnis, ein buntes Fest, das Kultur, Brauchtum und internationalen Charakter vereint“, betonte die Landeshauptmannstellvertreterin. Für Prettner ist der Villacher Kirchtag ein Stück Lebensgefühl: „Für mich ist der Villacher Kirchtag die fünfte Jahreszeit. Er ist eine in die Moderne geführte Tradition. Er ist gelebte Freude. Er ist gesellschaftliche Verbindung und kultureller Austausch. Und damit ist er nicht wegzudenken!“

©LPD Kärnten/Steinacher Gaby Schaunig ließ sich ein Tänzchen am Villacher Kirchtag nicht nehmen.

Wirtschaftstreiber Kirchtag

„Der Villacher Kirchtag hat eine Strahlkraft weit über unsere Landesgrenzen hinaus und verbindet Brauchtum, Regionalität und Tourismus auf beispielhafte Weise. Als größtes Brauchtumsfest Österreichs mit jährlich über 450.000 Besuchern ist er zudem für unsere lokale Wirtschaft, für die Betriebe und die Gastronomie in der Region von großer Bedeutung“, so Landesrat Schuschnig im Zuge des Trachtenumzugs. Damit alle Gäste stressfrei zum Kirchtag und vor allem zu später Stunde wieder sicher nach Hause kommen, wurde vom Land wieder das Öffi-Angebot während des Kirchtags ausgeweitet.