Diagnose Krebs: „Halte durch, du schaffst das auch wieder.“

Mit nur 14 Jahren erhielt Livia Schober die Diagnose Krebs. Zunächst war das ein großer Schock für die heute 21-Jährige. „Du gehst sofort in diesen Überlebensmodus über, dass du einfach sagst: Was ist jetzt wichtig? Das ziehst du durch, du stehst den Schmerz durch. Aber bei mir war immer klar, dass ich wieder gesund werde.“

Achterbahn der Gefühle

Ihr Leben wurde ein Jahr lang komplett auf den Kopf gestellt. Beginnend mit dem Haarverlust, über den Tod eines jungen Freundes im Krankenhaus bis hin zu Freundschaften, die zerbrachen. Die richtigen Freundschaften wurden noch stärker und sind bis heute ihre Lieblingsmenschen. Das Mädchen hat sich zurück ins Leben gekämpft.

Musikvideo und Kurzfilm entstanden

Zurzeit studiert Livia Gesang und Musikproduktion in Wien und hat ihr Leben mit all ihren Erfahrungen in einem Song mit dem Titel „Changes“ verarbeitet. „Ich spreche mit diesem ‚Ich‘, diesem 14-jährigen, kranken Kind, das sich so einsam und verloren fühlt und ich will diesem Kind einfach nur sagen: Halte durch, du schaffst das auch wieder.“

Mitwirkende im Dienst der guten Sache

Livias Cousin Christoph Wanderer hat einen Kurzfilm über ihr Leben produziert. Thematisiert wird dabei ihre Krankheit, der Umgang in der Familie und das Thema Tod. Rund 70 Menschen haben das Projekt ermöglicht: „Alle Leute, die mitgewirkt haben, haben das alles als Benefizprojekt gesehen, haben dafür keinen Lohn gekriegt oder nur kleine Aufwandsentschädigungen.“

Spenden gesammelt

Zusätzlich werden Spenden für die Hilfsorganisation „Steirer mit Herz“ gesammelt. Das Ziel des Projekts ist es, Kindern zu helfen. „Der Song – das sind die Worte, die ich mir gewünscht hätte, dass mir das damals wer gesagt hätte und wenn ich das nun vielleicht wem anderen sagen kann, dann bedeutet es mir die Welt“, betonte die Künstlerin aus der Südsteiermark.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 04.08.2024 um 16:30 Uhr aktualisiert