Schwer verletzt: E-Mountainbiker (34) kam zu Sturz

Heute, am Sonntag, dem 4. August war ein 34-Jähriger aus Weiz kurz vor 12.30 Uhr in Vorau Rad fahren. Er war als letzter einer Gruppe von fünf Mountainbikern auf der ausgewiesenen Radstrecke „Der große Jogl“ talwärts unterwegs. Unmittelbar nach einer Senke beim Übergang des Straßenbelages von Asphalt auf Schotter stürzte der 34-Jährige mit seinem E-Mountainbike aus eigenem Verschulden. Dabei erlitt er schwere Verletzungen an den Armen und im Kopfbereich. Der Mann wurde nach notärztlicher Erstversorgung mit dem Rettungshubschrauber C 16 in das LKH Graz geflogen.

