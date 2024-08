Schein weg: Alkoholisierter Wiener prallt gegen Baumstämme am Fahrbahnrand

Am 4. August fuhr ein 80-jähriger Mann aus Wien gegen 11 Uhr mit dem Auto auf der Weißenberger Gemeindestraße in der Gemeinde Lavamünd im Bezirk Wolfsberg. Aus unbekannter Ursache kam der Mann mit seinem Fahrzeug von der Fahrbahn ab und prallte gegen Holzstämme, die neben der Fahrbahn gelagert wurden. Das Fahrzeug löste einen E-Call aus und kurz darauf wurde der Mann von einem First Responder erstversorgt. Anschließend wurde er mit leichten Verletzungen von der Rettung ins Krankenhaus Wolfsberg gebracht. Ein beim Lenker durchgeführter Alkotest ergab eine mittelgradige Alkoholisierung. Ihm wurde der Führerschein vorläufig abgenommen. Am Auto entstand erheblicher Sachschaden, es musste von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Neben der Polizei und der Rettung stand die Freiwillige Feuerwehr Ettendorf mit zwei Fahrzeugen und 18 Einsatzkräften im Einsatz.

©FF Ettendorf Die Einsatzkräfte hatten alle Hände voll zu tun. ©FF Ettendorf Der verletzte Wiener wurde ins Krankenhaus Wolfsberg gebracht.