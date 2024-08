Never Ending Story: Endlich neues Design für den Schlossberg

Veröffentlicht am 4. August 2024, 17:09 / ©5 Minuten

Einer der beliebtesten Hotspots der Steiermark ist der Schlossberg. Noch heuer erhält er ein neues Design, um den Wiedererkennungswert zu steigern. Dabei werden die bereits bestehenden 31 Informationssäulen gänzlich neu gestaltet. Im Zuge dessen werden sie an das bestehende Layout des neuen Leitsystems in der Innenstadt angepasst. Zudem werden die vier Panoramapulte am Berg neu gestaltet. Nach verschiedenen ausstehenden Genehmigungen sollen anschließend auch Wegweiser kommen.

Verbesserung für die Besucher

„Dies wird dazu beitragen, geschichtliches Wissen und kulturelles Erbe besser zu vermitteln sowie den Besuchern zu helfen, die vielen interessanten Orte, die der Schlossberg zu bieten hat, zu entdecken“, erklärte Stadtrat Manfred Eber. Der Schlossberg ist nicht nur das beliebteste Ausflugsziel der Steiermark, sondern auch die Heimat des Grazer Uhrturms. Aktuell läuft die Planungsphase, dabei werden sich die Gesamtkosten auf 130.000 Euro belaufen. Die Umsetzung soll noch in diesem Kalenderjahr erfolgen.

Überlegungen laufen seit Jahren

Mit dem Schloßberg wird der Lückenschluss für das touristische Leitsystem in der Innenstadt geschafft. Die Überlegungen dazu laufen bereits seit 1998. Im Jahr 2013 gab es den ersten Gemeinderatsantrag, im November 2018 den Zuschlag für das Buero Bauer im Stadtsenat. Danach wurde die Anbringung etwa im Halbjahrestakt verschoben, bis die ersten Säulen schließlich 2022 aufgestellt wurden.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 04.08.2024 um 17:12 Uhr aktualisiert