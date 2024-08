In Bachbett gestürzt: Pensionistin blieb mit blutender Kopfwunde liegen

Veröffentlicht am 4. August 2024, 17:12 / ©pixabay.com

Ein Ehepaar aus dem Bezirk Urfahr-Umgebung unternahm heute Mittag, Sonntag 4. August 2024 gegen 14 Uhr, Fahrradrunde in Bad Goisern. Die 72-jährige Frau befindet sich derzeit auf Kur im Salzkammergut und wurde über das Wochenende von ihrem 75-jährigen Ehemann besucht.

Von Forststraße abgekommen

Die beiden planten mit ihren E-Bikes, die gut beschilderte und öffentlich befahrbare Chorinskyklause-Runde im Goiserer-Weißenbachtal zu befahren. Um kurz vor 14 Uhr kam die Frau links von der Forststraße ab und stürzte wenige Meter in das angrenzende Bachbett.

Schwer verletzt ins Krankenhaus Bad Ischl

Sie blieb dabei schwer verletzt an der linken Hand sowie mit einer blutenden Wunde am Kopf im trockenen Bachlauf liegen. Ihr Gatte verständigte die Einsatzkräfte, woraufhin die Verletzte vom Roten Kreuz Bad Goisern in das Krankenhaus nach Bad Ischl verbracht wurde.

