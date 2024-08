Abschlussparty Sommersportschnuppern: Spaß und Action am Kreuzbergl

Rund 2.500 Kinder nahmen das Sportschnupperangebot in Klagenfurt heuer an.

Als Belohnung für die rund 2.500 Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Klagenfurter Sommersportschnupperns veranstaltete das städtische Sportamt auch heuer die Abschlussparty auf der Spielwiese am Kreuzbergl. Zahlreiche Kinder und Jugendliche sind mit ihren Eltern Samstagnachmittag vorbeigekommen und waren von dem vielseitigen Programm begeistert. Auftritte vom „Limitless Dance Studio“ und „Tanzkult-austria“ sorgten für Stimmung unter den jungen Partygästen, für die auch Kinderschminken, Basteln, verschiedene Bewegungsstationen und vier Hüpfburgen angeboten wurden. Ein weiterer Höhepunkt war wie jedes Jahr der große Glückshafen, bei dem es für jedes Kind etwas zu gewinnen gab.

Mochar zieht positive Bilanz

„Es war wunderbar zu sehen, wie viel Freude und Gemeinschaftssinn durch den Sport entstanden ist. Ich hoffe, dass alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer die positiven Erfahrungen und neu entdeckten Sportarten in den Alltag integrieren und sich auch in Zukunft mit so viel Elan bewegen“, so Stadträtin Sportreferentin Constance Mochar.

2.500 Teilnehmer in 78 Kursen

Von 8. Juli bis 3. August nahmen bei 78 unterschiedlichen Kursen rund 2.500 Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre an dem kostenlosen Sport- und Bewegungsprogramm der Stadt in Kooperationen mit vielen Partnervereinen teil. Zu den diesjährigen Highlights zählten BMX, Klettern, Orientierungslauf, Matten Schispringen, Mountainbike, Skateboarden oder Fußball für Mädchen. Neu dabei waren heuer Modellflug, HOT-Kindertraining und Allstep (All sports step by step).