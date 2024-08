Echte Lösung für Drogen-Dilemma in Justizanstalt gefordert

Im Juli 2024 wurden innerhalb kurzer Zeit in der Justizanstalt Graz-Jakomini zwei Drogentote gefunden. Der Personalmangel verschärft die dramatische Lage in Gefängnissen. Anlässlich der Vorfälle fordert Landeshauptmann Christopher Drexler (ÖVP) die Grüne Justizministerin Alma Zadić auf, für eine bessere Personalausstattung zu sorgen. Auch die FPÖ hat eine parlamentarische Anfrage an die Ministerin angekündigt. KPÖ-Gemeinderat Horst Alic ist Justizwachbeamter in der JA Graz-Jakomini.

Handlungsbedarf beim Personal

Er begrüßt es, dass die Politik den Handlungsbedarf endlich erkennt. Seiner Meinung nach wird dieser wieder erst in Folge tragischer Ereignisse kurz vor mehreren Wahlen erkannt. „Der Personalmangel in den Justizanstalten ist nicht über Nacht entstanden, sondern war schon lange absehbar, noch bevor Alma Zadić Justizministerin geworden ist. In der Vergangenheit war vorwiegend die ÖVP zuständig, verbessert hat sich aber nie etwas“, erklärte Alic. Vor einigen Jahren wurde eine Betreuungsagentur geschaffen, die die Personalkosten schöner aussehen lässt, aber Gesamtkosten werden dabei keine gespart. Auf die Anschaffung und Besetzung von Planstellen wurde verzichtet. Jetzt wird die Rechnung auf tragische Weise präsentiert. „Was ich mir als Justizwachtbeamter wirklich wünsche, ist ein ehrliches Interesse an unserer Situation in den Gefängnissen und endlich echte Lösungen, statt parteipolitischem Kalkül und hohlen Wahlkampf-Phrasen.“