„Augen auf! Villach“: Fünf erfolgreiche Jahre und eine neue Weblösung

Nicht nur Hobbydetektive, sondern alle können sich an der Verschönerung Villachs beteiligen.

Nicht nur Hobbydetektive, sondern alle können sich an der Verschönerung Villachs beteiligen.

Veröffentlicht am 4. August 2024, 18:27 / ©Fotomontage Canva/5 Minuten

Die Bürgerbeteiligungsplattform „Augen auf! Villach“ hilft bereits seit fünf Jahren dabei, die Stadt lebenswerter und schöner zu machen. Auf der Augen-auf-Website können aufmerksame Bürger Mängel im öffentlichen Bereich der Stadt schnell und unkompliziert melden. „Ob kaputte Sitzbänke, defekte Laternen oder illegal entsorgter Sperrmüll – einfach ein Foto machen und online melden!“, erklären die Verantwortlichen der Stadt Villach auf Facebook die Funktionsweise des Portals.

Nutzt du die Plattform „Augen auf! Villach“? Ja, ich habe schon einige Mängel gemeldet. Ja, aber nur selten. Nein. Ich kannte das Angebot bis jetzt nicht. Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Neu: Moderne Weblösung

In den vergangenen fünf Jahren haben engagierte Villacherinnen und Villacher bereits 9614 Mängel gemeldet, von denen 9485 behoben werden konnten. Was nun neu ist: Das System wurde auf eine moderne Weblösung (HTML5) umgestellt, was das Melden von Mängeln noch einfacher und flexibler machen soll. Auf der Homepage können außerdem alle eingegangenen Meldungen anderer Personen auf einer interaktiven Karte angeschaut werden.