Kirchtagsstimmung in Seeboden am Millstätter See

Neben dem 30-jährigen Priesterjubiläum von Dechant Harald Truskaller wurde auch das

130-Jahre-Jubiläum des Männergesangsvereins Seeboden gefeiert. Wie immer, begann der

Kirchtagsonntag mit einem Festgottesdienst in der Herz-Jesu-Kirche. Im Anschluss wurde am Pfarrplatz zum Kirchtag geladen. Mit Liedern der beiden Männerchöre und Stücken der Trachtenkapelle Seeboden wurden die Gäste eingestimmt. Für Tanzeinlagen sorgte in bewährter Weise die Volkstanzgruppe Millstätter See. Obmann Andreas Gruntnig durfte sich zudem über zahlreiche Ehrengäste freuen. Auch der kurzfristig einsetzende Regen konnte dem Fest nichts anhaben.