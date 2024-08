Zotter verkauft Schokolade für den guten Zweck

Mit dem Erlös vom Verkauf der Caritas-Jubiläumsschokolade werden die Lerncafés der Caritas Steiermark unterstützt. Der Künstler Tom Lohner hat die Verpackung entworfen und sein Bild ist bis Herbst bei Zotter ausgestellt. In der Zotter-Schokoladenmanufaktur in Bergl im steirischen Vulkanland gibt es ein großes Schokoladenangebot. Der Chef der Manufaktur Josef Zotter ist aber nicht nur an der Produktion von Schokolade interessiert, sondern auch an sozialen Projekten. Mit der Jubiläumsschokolade wird er in den kommenden Monaten ein starkes Zeichen für soziales Engagement setzen.

Unterstützung der Lerncafés der Caritas

Pro verkaufter Tafel Schokolade werden von Zotter und SPAR 50 Cent gespendet. Unterstützt werden damit die Lerncafés der Caritas Steiermark. In diesen Cafés erhalten Kinder aus benachteiligten Familien Lernunterstützung. In den 69 Cafés gibt es österreichweit, neun davon in der Steiermark, wird nicht nur gelernt, sondern auch gebastelt und gespielt.

Das sind die Lerncafés

In den Lerncafés werden Kinder und Jugendliche im Alter von 6 bis 15 Jahren beim Lernen, bei den Hausaufgaben und der Vorbereitung für Schularbeiten unterstützt. Und das ganze kostenlos. Das Angebot richtet sich vor allem an Kinder mit Migrationshintergrund, grundsätzlich stehen die Lerncafés allen Kindern offen. 99 Prozent der betreuten Kinder meistern das Schuljahr erfolgreich und gehen gestärkt in die Zukunft.