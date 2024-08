Rosenfest im Hotel Balance: Disney-Zauber am Wörthersee

Am 24. August ist es wieder so weit: Das Spa&Golf-Hotel „das BALANCE“ am Wörthersee lädt zum Rosenfest, diesmal unter dem Motto: „Walt Disney 101 – Eine magisch bunte Welt“. Die Besucher erwartet ein Empfang auf dem Red-Rose-Carpet, ein Showprogramm mit den Musikern Cornelia Mooswalder & Vincent Bueno, Lorna Dawson und den Sophisticated Showstars. Für ein rosiges Ambiente sorgt das Wolfsberger Unternehmen „Rosenprinz“: Über 3000 Schnittrosen wurden für den Abend bestellt. Wer teilnehmen möchte, sollte bis zum 10. August per Mail oder telefonisch unter 04272/2479 reservieren. Das Rosenfest beginnt um 17 Uhr.