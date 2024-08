Tragödie bei Schwimmbewerb: 61-Jähriger bei Atterseeüberquerung gestorben

Veröffentlicht am 4. August 2024, 19:14 / ©Screenshot Google Street View

Am Samstag fand am Attersee in Oberösterreich die 36. ASVÖ-Atterseeüberquerung statt. Bei diesem Schwimmbewerb schwimmen die Teilnehmenden eine 2,5 Kilometer lange Strecke von Weyregg bis zur Ortschaft Attersee. Das Sportereignis wurde von einem tragischen Vorfall überschattet: Nach Auskünften der Pressedienststelle der Polizei Oberösterreich starb ein 61-Jähriger Schwimmer während des Bewerbs.

Medizinischer Notfall

Die Teilnehmer starteten um 8.30 Uhr in Weyregg. Gegen 9 Uhr bemerkten einige Teilnehmer einen Mann, der reglos im Wasser trieb. Die verständigte ÖWR schritt sofort ein und begann noch während des Transports des Mannes zum Ufer mit Reanimierungsmaßnahmen. „An Land wartete bereits der Rettungshubschrauber Martin 3, doch die Besatzung konnte nur mehr den Tod des Mannes feststellen“, gab die Pressesprecherin der Polizei bekannt. Der 61-Jährige aus dem Bezirk Rohrbach im Mühlviertel starb wohl an den Folgen eines medizinischen Notfalls.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 04.08.2024 um 19:51 Uhr aktualisiert