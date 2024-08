Rauferei: Zwei Männer ins Krankenhaus eingeliefert

Heute Morgen am Sonntag, dem 4. August wurde die Polizei gegen 3.15 Uhr gerufen, da es im Bezirk Jakomini im Nahbereich einer Fast-Food-Kette zu einer Auseinandersetzung zwischen vier Männer kam. Die Männer, die in Zweiergruppen unterwegs waren, begegneten sich zufällig. Dabei kam es aus bislang ungeklärter Ursache zu einem verbalen Streit, der rasch eskalierte. Ein 20-jähriger Rumäne erlitt dabei schwere Verletzungen und musste mit der Rettung in das LKH Graz gebracht werden. Dort wurde er zeitnah operiert. Sein 19-jähriger kroatischer Begleiter wurde ebenfalls in das Krankenhaus gebracht und zur weiteren Behandlung stationär aufgenommen.

Ermittlungen sind im Gange

Die anderen Männer, ein 31-jähriger Rumäne und ein 38-jähriger Österreicher, konnten zunächst flüchten, wurden jedoch von der Polizei rasch ausgeforscht und zu den Anschuldigungen befragt. Beide gaben dabei an, bei der Auseinandersetzung ebenfalls verletzt worden zu sein. Ermittlungen zum genauen Hergang und den Hintergründen der Tat sind im Gange.