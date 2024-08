Zugemauert: Die Grazer sollten sich das nicht gefallen lassen

Veröffentlicht am 4. August 2024, 20:09 / ©5 Minuten

Laut Medienberichten wurde der historische Durchgang zum Bischofplatz zugemauert. Es wäre denkbar, dass dieser nicht mehr geöffnet wird. Begründung der Sperre sind laut der Diözese Graz-Seckau laufende Bauarbeiten. Keiner kommt mehr durch, dabei ist der Durchgang historisch bedeutend. Peter Laukhardt sieht das Thema als SOKO Altstadtschützer kritisch: „Die Kirche mauert sich doch nicht etwa gänzlich ein. Oder will man kaschieren, dass jetzt zwar am Bischofplatz keine Autos mehr parken dürfen, dafür aber der Hof des Bischofpalais zugeparkt ist und man mit der Durchgangssperre den Einblick in den Hinterhof versperrt?“ Diese Verbindung wurde seit der Entstehung noch nie abgesperrt.

Öffnung ungewiss

Wie Hanna Prumofsky von der Pressestelle der Diözese mitteilte, sind die Bauarbeiten nach wie vor im Gange. Die Sperre des Durchgangs verhindert auch den Einblick ins ehemalige Judenviertel hinter der Stadtpfarrkirche. Laukhardt sieht die Stadtbaudirektion, die Altstadtsachverständigenkommission und den Grazer Tourismus gefordert. „Die Grazer sollten sich die Aussperrung nicht gefallen lassen“, stellte er klar.