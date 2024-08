Tradition seit 1393: Der Bleiburger Wiesenmarkt steht bevor

Vom 30. August bis zum 2. September geht das größte und älteste Volksfest Südkärntens über die Bühne: der Bleiburger Wiesenmarkt. Das Brauchtumsfest blickt auf eine jahrhundertealte Tradition zurück, bereits seit 631 Jahren gibt es den Markt. Auf sieben Hektar Ausstellungsfläche und vier Kilometern Ausstellungslänge werden den Besuchern heuer über 300 Stände und Attraktionen geboten. Im Vorjahr zog der Bleiburger Wiesenmarkt über 145.000 Gäste an.

Freyungsaufstellung & Bieranstich als Startschuss

Der Wiesenmarkt selbst beginnt zwar erst am 30. August, jedoch findet bereits am Samstag, dem 17. August, um 11 Uhr das feierliche Freyungsaufstellen in Bleiburg statt. Unter Glockengeläut und in Begleitung von Trachtenträgern wird die „Freyung“, das jahrhundertealte Symbol des „freien Marktens“, an der Stein-Stele des von Kiki Kogelnik gestalteten Bleiburger Freyungsbrunnens am 10.-Oktober-Platz befestigt. Der mittelalterliche Brauch des Aufstellens der Freyung markiert den Beginn der Wiesenmarktzeit in Bleiburg. Im Rahmen des Freyungsaufstellens am 17. August 2024 erfolgt auch der „Wiesenmarkt-Bier-Anstich“ mit Puntigamer Bier.