Schwerer Radunfall im Ötztal: 14-Jährige und 68-Jährige nach Kollision verletzt

Heute Mittag ereignete sich auf dem Ötztal-Radweg in Tirol ein Unfall mit zwei Verletzten. Ein Vater aus Deutschland machte mit seinem Sohn und seiner Tochter eine Mountainbiketour. Die Familie fuhr von Sölden kommend in Richtung AREA47 im Ötztal. Im Ortsteil Habichen wollte die 14-jährige Tochter ihren Bruder in einer Linkskurve überholen. Dabei übersah sie eine entgegenkommende E-Biker-Gruppe. Die Jugendliche kollidierte mit einer 68-jährigen Österreicherin. Beide kamen zu Sturz und erlitten Verletzungen unbestimmten Grades. Die 68-jährige Radfahrerin verlor infolge des Unfalls kurzzeitig das Bewusstsein. Nach der Erstversorgung vor Ort wurde sie mit dem Notarzthubschrauber „Martin 2“ in das BKH Zams geflogen. Die 14-jährige Unfallbeteiligte wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades durch die Rettung in das BKH Zams gebracht.