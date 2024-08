Erfolgsserie für LAC Klagenfurt: Drei Tagessiege bei Leichtathletikbewerb in Graz

Veröffentlicht am 4. August 2024, 21:16 / ©Günther Gasper

Höchst erfolgreich verlief der Auftritt des LAC-Klagenfurt-Nachwuchsteams beim LTU-Sommermeeting in Graz. Bei dem Leichtathletikbewerb holten die LAC-Sportler gleich drei Tagessiege. Herausragend war Romina Kury, die die 60 Meter in 8,50 Sekunden sprintete, eine persönliche Bestleistung aufstellte und sich mit dieser Zeit auf den vierten Platz der österreichischen U14-Jahresbestleistungsliste setzte.

Österreichs Nummer 2 kommt aus Kärnten

Für die weiteren LAC-Siege sorgten Vanessa Stessl (U16) über die 300-Meter-Hürden und Julia Novak (U16) über die 80-Meter-Hürden. Für einen zweiten Platz sorgte Leo Kury (U12) im Weitsprung. Die LAC-Top-Leistung gelang aber Elisabeth Bluch. Die österreichische U23-Meisterin setzte eine neue persönliche Bestleistung in den Sand der steirischen Landeshauptstadt. Mit 11,71 Meter ist sie derzeit Nummer 2 ihrer Altersklasse in Österreich und erreichte beim internationalen Meeting den dritten Platz in der allgemeinen Klasse.