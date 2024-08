170 Personen nach Fahrzeugbrand im Katschbergtunnel evakuiert

Stark gefordert waren heute Abend die Einsatzkräfte in Salzburg: Im Katschbergtunnel begann in einer Pannenbucht ein Fahrzeug zu brennen. „Bei Eintreffen der Feuerwehrkräfte stand dieser bereits in Vollbrand“, gab die Freiwillige Feuerwehr Rennweg am Katschberg auf Facebook bekannt. Danke der Tunnellüftungsanlage wurde der giftige Rauch unmittelbar abgesaugt, weswegen die Feuerwehren Zugriff auf das brennende Fahrzeug erlangten. Die Florianis schafften es, den Brand einzudämmen und schließlich zu löschen.

170 Personen, 60 Fahrzeuge im Tunnel

Eine weitere Herausforderung für die Einsatzkräfte war die Vielzahl der Personen, die aufgrund des Brandgeschehens evakuiert werden mussten: „Aufgrund des starken Reiseverkehrs galt es, gut 170 Personen mit über 60 Fahrzeugen wieder geordnet aus dem Tunnel zu lotsen“, erklärte die FF Rennweg. Trotz all der Aufregung bewiesen zwei Bundesheerangehörige viel Herz: Sie packten eine Ziehharmonika aus und spielten für die ängstlichen Kinder.