Kirchtagsschock: Betrunkener Vater lässt Tochter fallen und wird aggressiv

Am 4. August wurde ein 33-jähriger Mann aus Villach gegen 15.20 Uhr dabei beobachtet werden, wie er am Kirchtagsgelände in Villach lauthals mit seiner vierjährigen Tochter schrie und diese an der Hand zog, sodass diese zu weinen begann.

Villacher wurde immer aggressiver

In der Italienerstraße wurde der 33-Jährige von mehreren Passanten auf sein Verhalten angesprochen, wodurch der Mann zunehmend aggressiver wurde. Er habe laut Angaben von Passanten das Kind auf dem Arm genommen und kurz darauf auf den Boden fallen lassen. Beim Eintreffen der verständigten Polizei zeigte sich der Villacher weiterhin unkooperativ und dermaßen aggressiv, dass die vierjährige Tochter bis zum Eintreffen einer Vertrauensperson von Polizeibeamten aus dem Sichtfeld des 33-Jährigen gebracht werden musste.

Schwere Alkoholisierung

Erst nach einiger Zeit konnte sich der Mann beruhigen. Gegen ihm wurde ein Betretungs- und Annährungsverbot für die Wohnung der Tochter sowie ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Ein vor Ort durchgeführter Alkotest ergab eine schwere Alkoholisierung. Er wird mehrfach angezeigt. Das Mädchen blieb bei dem Vorfall körperlich unverletzt.