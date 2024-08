Erneut Motorradunfall auf Klippitztörl: 53-Jähriger Klagenfurter verletzt

Nachdem gestern bereits zwei Motorradunfälle aufgrund einer Ölspur auf dem Klippitztörl passierten, folgt heute ein weiterer: Am Nachmittag des 4. August lenkte ein 53-jähriger Mann aus Klagenfurt sein Motorrad auf der Klippitztörl Straße aus Bad St. Leonhard im Lavanttal kommend bergwärts in Richtung Klippitztörl. Aufgrund der verschmutzten Fahrbahn kam der 53-Jährige in einer Linkskurve ins Schleudern und stürzte. Der Lenker konnte sich vom Motorrad trennen, welches in weiterer Folge gegen die Leitschiene prallte.

Ins Krankenhaus geflogen

Der Mann erlitt Verletzungen unbestimmten Grades und wurde nach Erstversorgung mit dem Rettungshubschrauber C11 in das UKH Klagenfurt geflogen. Am Motorrad entstand Totalschaden und musste abgeschleppt werden. Die Fahrbahn wurde von der FF Kliening mit einem Fahrzeug und sechs Einsatzkräften gereinigt und das auslaufende Öl gebunden. Die Klippitztörl Straße war während der Bergungs- und Reinigungsarbeiten nur einspurig befahrbar.