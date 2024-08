Wechselhaftes Wetter in Österreich: Sonne im Westen, Regen im Osten

Am Montag zeigt sich das Wetter in Österreich wechselhaft: In der Osthälfte ist vermehrt mit Wolken und Regenschauern zu rechnen, erst am Nachmittag wird das Wetter stabiler. Im Südosten kann es laut Geosphere Austria auch am Nachmittag zu Gewittern kommen. Die Westhälfte Österreichs erwartet besseres Wetter: Hier sollte es trocken und sonnig bleiben. Bei Temperaturen bis zu 28 Grad weht ein schwacher bis mäßiger Nordwind.