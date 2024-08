Heimtückischer Diebstahl: 97-Jährige auf dem Weg zur Kirche beraubt

Am Sonntagvormittag war eine 97-jährige Frau aus der Stadt Salzburg zu Fuß in die Kirche in Salzburg Maxglan unterwegs, als sie von zwei unbekannten Männern angesprochen und in ein Gespräch verwickelt wurde. Die Dame verstand die beiden Männer nicht und wollte deshalb weitergehen. Plötzlich soll sie einer der Täter von hinten umarmt haben, wobei vermutlich der andere Verdächtige der Frau eine Kette vom Hals nahm. Das Fehlen ihrer Goldkette, an welcher sich ein Anhänger mit einem Rubin befand, bemerkte die 97-Jährige erst eine Stunde später in der Kirche. Eine zweckdienliche Täterbeschreibung liegt nicht vor. Der Wert der Kette liegt im niedrigen vierstelligen Euro-Bereich. Die Ermittlungen laufen.