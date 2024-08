Ehrenzeichen fÃ¼r KÃ¤rntner KammersÃ¤nger

Einen würdigen Rahmen für die Auszeichnung bot das Abschlusskonzert, welches am 28. Juli im Rathaushof St. Veit stattfand. Dieser war bis auf den letzten Platz gefüllt, als Helmut Wildhaber das große Ehrenzeichen der Stadt St. Veit/Glan von Bürgermeister Martin Kulmer (SPÖ) entgegennehmen durfte. „Die heutige Ehrung ist nur die logische Konsequenz seiner besonderen Verdienste um die Stadt“, sagte Kulmer in seiner Rede.

Fortbildung von Chorsolisten in St. Veit

Seit vielen Jahren schon bildet Helmut Wildhaber Solosänger in Kärnten aus und weiter. In seinen Meisterkursen wird in Einzelstunden an Stimmtechnik, Atemfunktion und vielen weiteren Fähigkeiten gefeilt, aber auch an der Interpretation von Volks- und Kärntnerlied wird gearbeitet. Die Ergebnisse werden dann in dem Abschlusskonzert der Solisten präsentiert, welches sich heuer zum 16. Mal jährte.

Beeindruckende Karriere des Kärntner Sängers

Prof. Mag. Helmut Wildhaber wuchs in St. Veit auf, und studierte Gesang an der Hochschule für Musik in Graz. Anschließend schlug er die Laufbahn als freiberuflicher Konzert- und Opernsänger ein, und schaffte es auf die großen Bühnen der Welt. Helmut Wildhaber wurde Ensemblemitglied der Wiener Staatsoper, welche ihn später zum Kammersänger ernannte. Er arbeitete mit Orchestern wie den Wiener Philharmonikern und dem Berliner Symphonikern zusammen. Nach wie vor ist Helmut Wildhaber begeisterter Sänger des Kärntnerliedes, und gibt seine Kenntnisse in seinen Meisterkursen mit Freude weiter.