Prozess nach Bankomatsprengungen: Urteil am Landesgericht Linz erwartet

Zwei Berufsrichter und zwei Laienrichter stehen am Montag vor der Aufgabe, die Strafe für einen 22-jährigen türkischen Staatsbürger zu bestimmen, der in den letzten Monaten für große Aufregung sorgte. Der Angeklagte, der derzeit in Linz in Untersuchungshaft sitzt, wird beschuldigt, am 13. Dezember 2023 in Reichenthal und am 14. Dezember 2023 in Schlägl jeweils einen Bankomaten gesprengt zu haben. Die Bankomatsprengungen wurden von mindestens zwei Komplizen unterstützt, deren Verbleib noch unklar ist.

Schwere Sach- und Personenschäden

Die Explosionen hatten erhebliche Folgen: In Reichenthal wurde eine Wohnung über dem Bankfoyer stark beschädigt. Die Detonation war so intensiv, dass es zu erheblichen strukturellen Schäden am Gebäude kam. Auf dem Fluchtauto des Täters wurden sowohl gefälschte als auch gestohlene Kennzeichen festgestellt.

Erschwerende Anklagepunkte

Die Anklage wegen vorsätzlicher Gefährdung durch Sprengmittel belastet den Angeklagten zusätzlich. Die gesetzlich festgelegte Strafe für diese Tat reicht von einem bis zu zehn Jahren Haft. Das Urteil wird am frühen Nachmittag erwartet.

Fahndung nach Komplizen läuft

Während der Prozess gegen den Hauptangeklagten weitergeht, läuft die Fahndung nach den weiteren Beteiligten auf Hochtouren. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung, um die Komplizen zu identifizieren und festzunehmen.