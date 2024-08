Kunst in Velden: Pop-Up Galerie von Wiedemann & Wehrhahn öffnet

Die Ausstellung „Summer Show“ präsentiert eine erlesene Auswahl von Wiedemanns exklusiven Werken, die Neon, Skulpturen und Pop-Art auf faszinierende Weise kombinieren. Exklusiv für die Pop-Up Galerie gefertigte Werke von Stil-Ikonen wie Brigitte Bardot und Grace Kelly sowie von Schauspiellegenden wie James Dean und Steve McQueen und Rennfahrer Jochen Rindt runden die einzigartige Velden-Kollektion ab. Mit dem internationalen Künstler Maximilian Wiedemann setzt Velden ein Highlight.

©Veldener Tourismus Gesellschaft, k.K. | Die Eröffnung der Ausstellung ist am 10. August. ©Veldener Tourismus Gesellschaft, k.K. | Es gibt Einblicke in Wiedemanns Arbeit.

Wiedemanns Arbeit

Maximilian Wiedemann, 1977 in Frankfurt am Main geboren, erkannte nach zehn Jahren in der Werbebranche die transformative Kraft der Kunst. Seine Arbeiten sind immer mit Botschaften, provokanten Thesen und einem Blick hinter die Kulisse und Oberfläche verbunden und setzen sich mit gesellschaftlichen Themen wie Konsum, Schönheit oder Erfolg auseinander.

Bereicherung für Velden

„Wir sind stolz, Maximilian Wiedemann, einen Künstler von Weltrang, in Velden am Wörthersee präsentieren zu können. Unsere Pop-Up-Store-Initiative am Einfahrtstor zu Velden zielt darauf ab, sowohl Einheimischen als auch Touristen ein außergewöhnliches Kunst- und Kulturerlebnis zu bieten. Wiedemanns Werke sind eine künstlerische und inhaltliche Bereicherung für unsere Gemeinde und werden viele Kunstbegeisterte in unsere Region ziehen“, so berichtet Hannes Markowitz, Tourismuschef in Velden am Wörthersee über die neue Ausstellung.