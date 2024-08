Gartenhütte brannte lichterloh

Am Sonntag, den 4. August 2024, gab es Sirenenalarm für die Feuerwehren St. Paul im Lavanttal, Granitztal, Maria Rojach und St. Georgen im Lavanttal. Grund der Alarmierung war ein Nebengebäudebrand in der Kollerhofsiedlung (Marktgemeinde St. Paul), heißt es aus dem Einsatzbericht des Bezirksfeuerwehrkommandos Wolfsberg. Beim Eintreffen der verständigten Einsatzkräfte, befand sich die Hütte bereits in Vollbrand. Die Löscharbeiten wurden von der FF St. Paul, Granitztal, St- Georgen und Maria Rojach durchgeführt. Insgesamt waren 94 Personen der Feuerwehren im Einsatz, so die Landespolizeidirektion Kärnten.

Übergreifen auf den Wald und das Wohngebäude verhindert

Durch das Rasche eingreifen zweier Atemschutztrupps konnte ein Übergreifen auf den Wald bzw. das Wohngebäude erfolgreich verhindert werden. Die Wasserversorgung wurde von einem 200 Meter entfernten Hydranten sichergestellt. Nach den Nachlöscharbeiten und einem kurzen Brandschutz rückten die Einsatzkräfte wieder in die Rüsthäuser ein, heißt es seitens des Bezirksfeuerwehrkommandos Wolfsberg. Weiters am Einsatz beteiligt waren das AFK Unteres Lavanttal, das BFK Wolfsberg, das BFKSTV Wolfsberg und die Polizei.

Brandursache unklar

Um 23.35 Uhr meldete die FF St. Paul „Brand aus“. Warum es zu dem Brand gekommen ist, steht derzeit noch nicht fest. Die Brandermittler der Polizei haben die Ermittlungen aufgenommen, so die Landespolizeidirektion Kärnten.

©BFKdo Wolfsberg 2024 | Gestern in der Nacht kam es zu einem Vollbrand. ©BFKdo Wolfsberg 2024 | Der Brand griff nicht auf den Wald bzw. das Wohnhaus über. ©BFKdo Wolfsberg 2024 | Die Wasserversorgung wurde von einem 200 Meter entfernten Hydranten sichergestellt. ©BFKdo Wolfsberg 2024 | Der Brand wurde gelöscht.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 05.08.2024 um 08:47 Uhr aktualisiert