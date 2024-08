Tragischer E-Bike-Unfall am Attersee: 58-Jähriger verstorben

Am 4. August 2024 gegen 19.50 Uhr war ein 58-jähriger Vöcklabrucker mit einer 6-köpfigen Gruppe im Gemeindegebiet Schörfling am Attersee in Fahrtrichtung Kasten unterwegs. Ca 100 Meter nach der so genannten Riedl Kehre kam der E-Biker auf gerader Streckenführung aus ungeklärter Ursache mit seinem Fahrrad zu Sturz und stürzte in den angrenzenden Wald. Die anderen Radfahrer und Radfahrerinnen der Gruppe eilten dem Mann zu Hilfe. Der Notarzt konnte nur den Tod des Mannes feststellen.