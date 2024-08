129 km/h im 50er: Führerschein konnte trotzdem nicht abgenommen werden

Veröffentlicht am 5. August 2024, 08:30 / ©BMI/ Egon Weissheimer

Im Zuge von Lasermessungen im Linzer Stadtgebiet bemerkten Polizeibedienstete am 3. August 2024 einen PKW auf der B126 in Richtung stadtauswärts. Um 19:09 Uhr wurde der PKW mit 129 km/h gemessen und überschritt die erlaubte Höchstgeschwindigkeit im Ortsgebiet folglich um 75 km/h. Die Weiterfahrt wurde dem 33-jährigen Lenker aus dem Bezirk Linz-Land untersagt. Der Führerschein konnte in physischer Form vor Ort nicht abgenommen werden, da dieser angab, dass er den Führerschein nicht mitführe. Anzeige folgt.