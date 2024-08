Privatinsolvenzen stagnieren trotz Wirtschaftslage

Veröffentlicht am 5. August 2024, 08:43 / ©h_lunke-stock.adobe.com

Laut dem Gläubigerschutzverband Creditreform ist die Gesamtzahl der Privatinsolvenzen in Österreich im ersten Halbjahr 2024 nur marginal um 0,5% auf knapp über 5.000 Verfahren gestiegen. Dies liegt immer noch unter dem Niveau vor der Pandemie. Die Zahl der eröffneten Schuldenregulierungsverfahren erhöhte sich um 1,6% auf rund 4.600, während die mangels Vermögen abgewiesenen Insolvenzen um 11,3% auf 392 Verfahren zurückgingen. Gerhard M. Weinhofer, Geschäftsführer des Creditreform, erklärt: „Trotz der steigenden Arbeitslosigkeit und höheren Lebenshaltungskosten bleibt die Privatinsolvenzentwicklung nahezu unverändert und unter dem Niveau vor der Corona-Pandemie. Das gut ausgebaute soziale Netz, staatliche Unterstützungsmaßnahmen und hohe Löhne stärken die Krisenresilienz der Österreicherinnen und Österreicher.“

Ursachen und Betroffene

Privatinsolvenzen resultieren oft aus einer Kombination von Faktoren wie Jobverlust, gescheiterter Selbständigkeit, Krankheit und einem sorglosen Umgang mit Finanzen. Ein Drittel der Schuldner sind gescheiterte Selbständige, und die bereinigte Durchschnittsverschuldung liegt bei etwa 55.000 Euro.

Bundesländer-Vergleich

Der Vergleich der Bundesländer zeigt einen signifikanten Anstieg der Privatinsolvenzen in Tirol (+10,0%), gefolgt von Wien (+2,1%) und Oberösterreich (+0,9%). Im Burgenland sinken die Insolvenzen am stärksten (-14,6%), gefolgt von Vorarlberg (-5,6%) und Salzburg (-3,6%). Wien verzeichnet mit 1.664 Fällen die höchste absolute Zahl an Insolvenzen und auch die höchste relative Insolvenzbetroffenheit: 12 von 10.000 erwachsenen Wienern sind von Insolvenz betroffen. Österreichweit sind es etwa 8 von 10.000 Erwachsenen.

Ausblick auf 2024

Nach einem Anstieg der Privatinsolvenzen um 7% im vergangenen Jahr wird für 2024 ein moderater Anstieg im unteren einstelligen Prozentbereich erwartet. Gerhard Weinhofer prognostiziert: „Für das Gesamtjahr 2024 rechnen wir erstmals seit dem Ende der Pandemie wieder mit über 10.000 Privatinsolvenzen.“