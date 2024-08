193 km/h auf der Autobahn: Raser meinte er sei nur 120 mph gefahren

Veröffentlicht am 5. August 2024, 08:59 / ©BMI/Gerd Pachauer

Am Samstag, gegen 11:00 Uhr, wurde ein 19-jähriger Probeführerscheinbesitzer aus dem Bezirk Eisenstadt auf der Südost Autobahn (A3) mit 193 km/h statt der erlaubten 130 km/h geblitzt. Der junge Fahrer erklärte gegenüber der Polizei, dass sein Tacho die Geschwindigkeit in Meilen anzeige und nicht in km/h. Laut seiner Aussage hätte der Tacho somit eine Geschwindigkeit von etwa 120 Meilen pro Stunde angezeigt.

Polizei nimmt Führerschein ab

Die Argumentation des 19-Jährigen konnte die Beamten der Landespolizeidirektion jedoch nicht überzeugen. Die Polizei stellte fest, dass die Geschwindigkeit des Fahrzeugs deutlich über dem erlaubten Limit lag. Daher wurde der Führerschein des jungen Fahrers sofort an Ort und Stelle abgenommen. Eine entsprechende Anzeige wurde an die zuständige Bezirkshauptmannschaft weitergeleitet.