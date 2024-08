Deutscher Botschafter zu Besuch in Kärnten

Veröffentlicht am 5. August 2024, 09:02 / ©LPD Kärnten/Kuess

Am 22. Juli empfing Landeshauptmann Peter Kaiser den deutschen Botschafter Vito Cecere zu seinem Antrittsbesuch im Amt der Kärntner Landesregierung. An dem Arbeitsgespräch nahm seitens der Landesregierung auch Landesrat Sebastian Schuschnig teil.

Kärnten als Vorzeigeregion im Bereich Halbleiterindustrie

Der Landeshauptmann brachte dem Botschafter die Vorteile von Kärnten als Lebens-, Arbeits- und Wirtschaftsstandort im Herzen Europas näher. Zudem hat Kärnten die Chancen der Green Technologies genutzt und wurde zur Vorzeigeregion im Bereich der Halbleiterindustrie. Außerdem beweist Kärnten, dass sich Industrie und Tourismus gegenseitig ergänzen und nicht ausschließen. Der Landeshauptmann verwies auch darauf hin, dass sich Kärnten der „European Semiconductor Regions Alliance“ angeschlossen hat. Diese Plattform, der 27 Regionen aus 12 EU-Mitgliedsstaaten angehören, hat das Ziel, die Halbleiter-Resilienz Europas zu steigern und so die Abhängigkeit von Importen zu reduzieren.

Ausgeprägtes Vereinsleben

Auch in den Bereichen Kultur und Gesellschaft gibt es eine große Vielfalt. Im Gebiet der Kultur und dem Sport hat Kärnten ein ausgeprägtes Vereinsleben. Aber auch die 420 Freiwillige Feuerwehren, in denen sich über 25.000 Personen ehrenamtlich engagieren, sind hervorzuheben.

Export und Import

Wirtschaftslandesrat Sebastian Schuschnig erwähnte, dass in Kärnten viele Klein- und Mittelbetriebe beheimatet sind, die in ihren Branchen weltweit Marktführer sind. „Gerade im Export ist Kärnten ein starker Standort und Deutschland ist einer der wichtigsten Partner“, betonte Schuschnig. Kärnten hat außerdem eine Agentur, um Fachkräftemangel in den Branchen Elektrotechnik, Metallbearbeitung und Pflege und Gesundheit entgegenzuwirken.

Erneuerbare Energien

Die Nutzung von Wasserkraft, Photovoltaik und Windkraft sowie Biomasse sind die zentralen Säulen einer nachhaltigen Energiewirtschaft in Kärnten. Man setze deshalb auf einen ausgewogenen Kärnten-Mix der Technologien, um den Erneuerbaren-Ausbau ökologisch vertretbar sowie ökonomisch sinnvoll zu gestalten. Botschafter Cecere rückte die enge Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Kärnten in den Vordergrund. „Die enge Zusammenarbeit unserer beiden Länder im Hochtechnologiebereich ist auch für Europa wichtig“, erinnerte er.