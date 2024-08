Casino-Pechsträhne: Brandstifter setzte seine Drohung in die Tat um

In einer äußerst brenzligen Lage fanden sich Besucher des Grazer Casinos am 11. Juli. Ein 35-jähriger Iraner hatte eine Pechsträhne bei seinen Spielen und wollte sich sein verlorenes Geld zurückholen. Wie die Steirerkrone berichtet, kehrte er mit einem Benzinkanister bewaffnet in das Casino zurück und drohte, das Spielhaus in Brand zu setzen, sollte er sein Geld nicht zurückbekommen.

Der teppich brannte lichterloh

Als das Casino-Personal seiner Aufforderung nicht nachkam, setzte er seine Drohung in die Tat um, leerte den Benzinkanister auf dem Teppich im Foyer und zündete ihn anschließend an. Der Teppich brannte sofort lichterloh, doch das Feuer konnte sich nicht ausbreiten und erlosch von alleine. Zahlreiche Spieler und Passanten wurden Augenzeugen der Tat und konnten den Einsatzkräften, die bereits eingetroffen waren, die Lage schildern. Nachdem seine Rache fehlschlug, versuchte der Mann, sich selbst Schaden zuzufügen. Als dies ebenfalls misslang, ließ er sich ohne Widerstand von der Polizei festnehmen. Der Verdächtige befindet sich derzeit in Untersuchungshaft. Ein Pressesprecher der Staatsanwaltschaft schilderte der „Kronen Zeitung“, dass man gegen ihn wegen Erpressung und Brandstiftung ermittelt.

Tumult in der Justizanstalt Graz-Jakomini

Doch auch in Untersuchungshaft zeigt sich der 35-Jährige nicht von mildem Gemüt. Mit einer Glasscherbe versuchte er am Samstag wiederholt, seinen Zellenkollegen zu attackieren, der verzweifelt seine Angriffe abwehrte. Die Justizwachebeamten versuchten, ihm die Glasscherbe aus der Hand zu schlagen. Als dies jedoch nicht gelang und es zu einer lebensbedrohlichen Situation kam, setzten sie Pfefferspray ein. Trotz heftigen Widerstands des 35-Jährigen konnten die Justizwachebeamten den Iraner fesseln. Er wird bei der Staatsanwaltschaft wegen des Vorfalls angezeigt.